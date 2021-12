A 2RegionsZOOSustain projekt lényege, hogy a körkörös gazdaság alapelveit alkalmazzák a pécsi és az eszéki állatkertnél. A baranyai megyeszékhelyen ennek érdekében beszereznek egy elektromos autót, mellyel be tudják gyűjteni a nagykereskedelmi láncoknál megmaradt élelmiszereket, amelyek amúgy a szemétben landolnának. Emellett az állati fogyasztásra sem alkalmas maradékok feldolgozására komposztálót szereznek majd be. A projekt másik partnere az eszéki állatkert, amely a fahulladékot feldolgozó kazánt szerez be. A program pécsi és eszéki helyszínén is gyermekworkshopokat indítanak a környezettudatosságra nevelés céljából.