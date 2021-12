– A műfenyő akkor lehet jobb alternatíva, ha nagyon sokáig, egyes számítások szerint legalább 18–20 évig használjuk – hívja fel a figyelmet a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete. A felmérések ugyanakkor azt is igazolják, hogy az emberek többsége időről időre a műfenyőjét is lecseréli, és így a műanyag a szemétlerakóra kerül. Ez pedig nagyobb terhet ró a környezetre, mint az ellenőrzött körülmények között termesztett fa, ami egyébként később akár mulcsként is újrahasznosulhat.

Lehetőség van ugyanakkor földlabdás fenyő vásárlására is, ez esetben azonban nagyon fontos a szakmai utasítások betartása, hogy a növény életben maradjon. A fenyőt fokozatosan kell a szobahőmérséklethez szoktatni, rendszeresen kell locsolni, majd kiültetésig fagymentes helyen tárolni.

Ezek mellett megoldás lehet a fenyőfa kölcsönzése is, amelyre kertészetek biztosítanak lehetőséget, és egyre nagyobb divat az alternatív karácsonyfa is, amit saját magunk, a családdal közösen elkészíthetünk.

A Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete a csomagolóanyagok túlzott használatának következményeire is felhívja az arra érzékeny emberek figyelmét – felmérések szerint Angliában például annyi csomagolópapírt használnak el karácsonykor, hogy azzal többször körbetekerhetnénk az Egyenlítőt. Ráadásul ezek egy része nem is újrahasznosítható.

Fogyasztóvédők mindenek előtt a kreatív csomagolási formák alkalmazását javasolják, a környezet védelme érdekében – régi térkép vagy újságpapír is a célnak megfelel, ami egy szalaggal feldobva ötletes megoldás lehet. Régi ingek és pulóverek ujjait levágva varrhatunk zsákocskákat is, amelyeket később újra lehet használni, de egyre több üzletben árulnak időtálló, textilből készült csomagolót, ami nem megy tönkre, csak ki kell mosni, majd vasalni, és így következő karácsonykor is kerülhet bele ajándék.