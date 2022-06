– Az élménypedagógia lényege, hogy cselekvésközpontú: saját élményeket szerezhetnek a fiatalok, különféle tapasztalati tanulási módszerek során. A tapasztalatokat megbeszéljük és a való életben használható tanulságokat vonunk le belőlük – mondta Horváth András, a pécsi Élményzóna vezetője. Hozzátette, az élménypedagógia által szociális kompetenciák fejlesztésére is lehetőség nyílik, erősíthető az együttműködés, a kommunikáció, a társas támogatás, a bizalom és empátia fejlesztése.

Az élménypedagógia kialakulását a német Kurt Hahn nevéhez kötik, aki a 20. század első felében alapított tapasztalati tanulás elveire épülő iskolát. Lapunkban olvashattak már a Sipos Edit által egyre szélesebb körben elterjesztett Franz Kett-módszerről, mely szintén hasonló elvek mentén született, s más Bibliai alapú élménypedagógiai programokat is találunk. Pécsen a Mathias Corvinus Collegium diákoknak szóló programjai között is egyre nagyobb szerepet kap a tapasztalati tanulás szerepe. Élménypedagógiai módszer az erdei iskola is, melyre nálunk is nyílik lehetőség a Mecsek ösvényein különböző szervezetek vezetésével.

Az élményközpontú módszert gyakran alkalmazzák hátrányos helyzetű csoportok, addikcióktól szenvedők körében is. Az Élményzóna a családból kiemelt, lakásotthonokban élő gyermekeknek rendszeres tréningeket, fejlesztő foglalkozásokat tart. Amint azt Horváth Andrástól megtudtuk, az itt élő gyermekek számára különösen fontos, hogy legyen kellő idejük és alkalmuk arra, hogy kialakuljon a bizalom a foglalkozást vezető szakember felé.

– A játék az, ami hidat épít, így tudjuk elősegíteni, hogy a gyerekek megnyíljanak, s így már komolyabb témákat is fel tudunk dolgozni a foglalkozásokon – fogalmazott Horváth András. A szakember úgy látja, az élménypedagógia szerepe egyre meghatározóbb, s az „outdoor”, azaz kültéri módszer is népszerű. Az Élményzóna célja, hogy a szabadtéri túrázós, kirándulós programokat is tovább fejlessze, a szakmában ugyanis úgy tartják, „a hegyek magukért beszélnek”, azaz a természetben szerzett élmények önmagukban is pozitív hatással bírnak a résztvevőkre. A nyáron ezért katonai túlélőtábort is szerveznek. A természetben eltöltött idő, az itt lévő akadályok leküzdése tovább erősítheti az önbizalmat és bátorságot adhat későbbi problémák megoldásához is.

A tehetséggondozás is szempont

Az Élményzóna a PTE-vel is együttműködik, így szakmai gyakorlatok és kurzusok során is megismerkedhetnek a módszerrel a fiatalok. A közösség- és rekreációszervezés, vállalati szervezetfejlesztés során jól is jönnek a tapasztalatok, felnőtteknek is hasznos, így cégek csapatépítő tréningjein is visszaköszön a módszer. Horváth András elmondta, az ifjúsági programok önmagukban is segítik a tehetséggondozást. Gyakori, hogy a táborokban eleinte részvevőként vagy animátorként, segítőként részt vevő fiatalokat a későbbiekben a programok és foglalkozások szervezésébe, koordinálásába is bevonják.