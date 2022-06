A városházi, baloldali propaganda számolt be arról, hogy az Áper laktanyából ipari parkot akar létrehozni a régi-új baloldali városvezetés. A terület jelenleg magánkézben van, ám annak tulajdonosa 400 millió forintos adótartozást halmozott fel. A szocialistákhoz közelálló, de a pécsiek által meg sem választott alpolgármester, Ruzsa Csaba pedig ennek kapcsán arról beszélt, hogy ők semmi nyomát nem találták annak, hogy bármilyen lépést tett volna a tartozás behajtása érdekében az előző önkormányzat. Csakhogy az ingatlan tulajdoni lapjából egyértelműen kiolvasható, hogy az előző városvezetés idején jegyzett be az önkormányzat több alkalommal is jelzálogjogot, illetve végrehajtási jogot több száz millió forint értékben az ingatlanra.

A baloldal dobra verte a köztulajdont

A szocialista propaganda arról sem szólt részletesen, hogy azt követően, hogy 2005-ben az akkori szocialista önkormányzat megkapta az államtól a volt laktanyát, még két év sem telt el, máris dobra verték a köztulajdont, így kerülhetett 2008-ban a Grupo Milton birtokába, több más városi ingatlannal együtt.

A magyar hátterű spanyol cég – amely jó kapcsolatot ápolt Bajnai Gordon kormányával – végül néhány év múlva túladott az ingatlanon, ezért 2012 óta egy budapesti vállalkozás birtokában van.

Az utolsó katona 2004. augusztus elején hagyta el a laktanya területét

Forrás: Laufer László

Több végrehajtást is bejegyeztek az ingatlanra

A baloldaliak most azt állítják, hogy az ingatlant egy végrehajtási eljárás keretében szereznék meg a 400 milliós önkormányzati adótartozás fejében, csakhogy a földhivatali dokumentum szerint nem csupán az önkormányzat az egyetlen, amely igényt tart a pénzére. Az ingatlannal kapcsolatosan ugyanis az MFB bank birtokában lévő MKK Magyar Követeléskezelő Zrt. 970 milliós végrehajtási jogot jegyzett be 2021 júniusában, és még egy pénzügyi tanácsadó cégnek is 30 milliós követelése áll fenn.

A nemzeti oldal szerint ez azt is jelenti, hogyha az önkormányzat meg akarja szerezni az ingatlant, akkor ezeket az összegeket is ki kellene fizetnie. Azt nem is említve, hogy a kormány az egyetemmel együttműködve innovációs, tudományos park létrehozását tervezte ugyanitt, amelyre állami források is rendelkezésre állhatnának, így a beruházás nem, vagy nem teljesen a város kasszáját terhelné meg.

Meddig maradhatnak az MSZP-székház romjai?

Bár az Áper laktanya kapcsán Ruzsa Csaba egy szégyenfolt eltüntetését emlegeti, és valóban szomorúan fest a városszéli ingatlanegyüttes, ugyanakkor az Egyetemvárosban található, az új elméleti fogászati tömb mellett lévő Tüzér utcai MSZP-székház romjainak eltakarításáért semmit nem tett eddig az MSZP–DK-s városvezetés.

Az ingatlant még 2016-ban adta el a Magyar Szocialista Párt a Castrum-Pécs Kft.-nek. Ennek egyik tulajdonosa – a 2021-ben elhunyt – Lusztig Péter MSZP-s parlamenti képviselő volt, másik tulajdonosa egy korábbi labdarúgóbíró, Georgiou Grigorisz, aki a 2019-es önkormányzati választási kampányban aktívan részt vett.

Az ingatlan vételárát évek óta titkolja Tóth Bertalan pártelnök. Nyilván csupán a véletlenek játéka lehet, hogy Tóth aztán a Castrum-Pécs Kft. kivitelezésében megvalósult Donátusi Villaparkban vehette meg a legújabb házát a csok felhasználásával.

Az otthonteremtési kedvezményt egyébként folyamatosan támadták a baloldalon.