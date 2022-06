Az önkormányzat sikerrel pályázott az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében kiírt „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” projekt megvalósítására. Kétszázmillió forint támogatást nyert a település, amelyből házakat újított fel, illetve alakított át az önkormányzat, hogy megfelelő körülményeket biztosítson a hátrányos helyzetű lakosok számára.

– Öt család jutott házhoz, az öt ingatlanba 33 fő (nagycsaládosok) költözött be. A lakók még félve mentek be a házakba, talán el sem hitték, hogy ez az övék, de már oldódtak, csinosítgatják a lakásokat – mondta Kosztics Krisztián, Old polgármestere. A házakat egyébként teljesen bebútorozva kapták meg a családok, tehát a szekrényektől az ágyakig minden volt a helyiségekben, emellett háztartási gépekkel is felszerelték a az ingatlanokat. A lakások rezsiköltségét és egy képletes, minimális összegű bérleti díjat is a családok fizetik.

Nemcsak a lakosok otthoni körülményei változtak egyébként, hanem a megélhetésük is biztosabb alapokra helyeződött, hiszen a program soft részeként többek között targoncakezelő és kertészeti tanfolyamokon vettek részt a projektbe bevont lakosok, a megszerzett képesítéssel pedig már el tudtak vagy el fognak tudni helyezkedni a családfők az elsődleges munkaerőpiacon. Egyikük már a mohácsi vágóhídon kapott is állást.

A projekt öt év múlva zárul, addig legalább, de – mint a községvezető mondta – akár azután is bent lakhatnak a családok, ha rendben tartják az ingatlanokat, és azok környezetét. Kosztics Krisztián szerint ez a projekt Oldon egy valódi sikertörténet, hiszen – más településekkel ellentétben – náluk abból sem volt vita, hogy ki költözzön be a házakban, a képviselő-testület is, és a helybeliek is támogatták a projektbe bevont lakosok részvételét.