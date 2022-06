Néhány nappal ezelőtt számoltunk be arról, hogy egy komlói család hölgytagja miként járt pórul: egy telefonos megkeresés után érrendszeri vizsgálatra igent mondva több mint 200 ezer forintot fizetett ki olyan eszközökre, amelyek valójában nem is gyógyászati termékek, csupán wellness kategóriába tartoznak. A "vállalkozók" ugyanis a helyszíni vizsgálat eredményével halálra ijesztették az asszonyt, mondván bármikor sztrókot kaphat, persze ők azonnal megoldást is tudtak a problémára, amihez meg kellett vennie bizonyos gépeket. Az asszony félelmében vásárolt, de hazaérve átgondolta párjával a helyzetet, és vissza is akarták kérni a pénzt, ehhez pedig ügyvédet fogadtak.

A család elmondása szerint úgy tűnt hatásos az ügyvédi fellépés, mert sikerült találkozót megbeszélni a cég embereivel, akik meg is ígérték nekik, hogy visszaadják a pénzt. Az asszony – bár meglehetősen félt az újabb találkozástól – elment, azonban pénzét nem kapta vissza. Közel egy órán keresztül hitegették. Különböző kifogásokat mondtak arra, hogy miért nem jelent meg a helyszínen az a személy, akivel az ügyvéd lebeszélte a találkozót, az utolsó variáció az volt, hogy megfájdult a torka. Végül írtak egy jegyzőkönyvet, és állítólag majd 14 napon belül visszautalják pénzt. Azt is elmondták, hogy amíg az asszony ott tartózkodott, győzködték, hogy ne adja vissza a gépeket, mert azoknak jó hasznát veszi.

A családtól megtudtuk, hogy amíg a helyszínen volt az asszony, addig is folyamatosak voltak a "vizsgálatok".

A témával kapcsolatos írásunk után jelentkezett egy másik "ügyfél" is, aki sajnálkozva olvasta a cikket az idősek átveréséről a Dunántúli Naplóban, és azt gondolja: édesanyja is ennek áldozata. Mint közölte, őt is azzal ijesztették meg, hogy sürgősen kellene tennie valamit az érszűkületei miatt, mert meghalhat, ezért neki is rögtön gépeket ajánlottak, amik millión felüli összegbe kerültek. Naiv, jóhiszemű ember lévén, belement a vásárlásba, de ő is megbánta, így szeretne kihátrálni a dologból.

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság korábban közölte, Magyarországon mindenkinek alanyi joga, hogy a vélelmezett jogsértést a rendőrség tudomására hozni, jogsértés észlelése esetén kérik, hogy tegyenek bejelentést a 112 központi segélyhívó számon, vagy a névtelenségük megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve tegyenek feljelentést, és a rendőrség ezekre reagálva megteszi a szükséges intézkedéseket.

Lapunk úgy tudja, a hatóságok már vizsgálódnak, nem kizárt, hogy jóval több pórul járt "ügyfél" lehet, mint amennyien eddig jelezték a problémát.