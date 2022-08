Mint ismeretes, harminc évnyi szünet után, a Komlói Tömegközlekedési Blog indítványára tavaly nyáron ismét elindult a balatoni autóbusz, biztosítva a közvetlen utazási lehetőséget Komlóról a magyar tengerhez. A járat hétvégi napokon közlekedett Balatonmáriafürdőre, majd igazodva az igényekhez, hamar dupla járattá bővült.

Idéntől pedig már kibővített útvonalon, és pénteki napokon is jár a busz, így Zalakaros, a közkedvelt meleg vizes fürdő is már elérhető kényelmesen, átszállás nélkül Komlóról. Az igények pedig indokolttá tették, hogy július közepétől már péntekenként is két autóbusz induljon a Balatonra a hajdani bányászvárosból.