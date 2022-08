Péterffy Attila pécsi polgármester egyik alpolgármestere, Ruzsa Csaba aztán 2020-ban már egy általa jegyzett előterjesztésben arról írt, hogy 2019 decemberében – tehát már baloldal regnálása alatt – jóváhagyták egy 5,5 milliárdos EIB-hitel felvételét a cég munkáihoz, további 2,5 milliárdos keret kapcsán pedig szintén hitelfelvételben gondolkodtak. Tehát nem vetették el a hitelfelvétel gondolatát, miközben kormányzati pályázati kiírásra is vártak.



Az MSZP-s képviselőjelöltnek is jelentkező Bodnár Imre ügyvéd – aki a városi cégek „átvilágítását végzi” – állításaira hivatkozva a propaganda most azt írta, hogy „nem kellett a sokmilliárdos hitelfelvétel”, és úgy tett, mintha ennek ötlete a fideszes önkormányzat sara lenne. Csakhogy Péterffyék és a baloldaliak 2019-ben szintén a hitelkeret mellett voltak, és el is fogadták, hogy „a pályázati önerő fedezetének megteremtéséhez a Tettye Forrásház összesen legfeljebb nyolcmilliárd keretösszegű banki finanszírozási forrás rendelkezésre állásáról gondoskodjon”.

Az előző városvezetés 2019-ben is még 12 milliárdos fejlesztési célokat fogalmazott meg, de 2022-ben jutottak el oda a baloldaliak oda, hogy hárommilliárdot nyertek el pályázaton, amiből „14 kilométer hosszúságban ivóvíz- és szennyvízhálózat csővezetékeinek cseréje valósulhat meg”.

Csizmadia Péter, a pénzügyi bizottság fideszes elnöke szerint a választások után a baloldalnak nem volt arról fogalma, hogy ez már egy részletesen előkészített projekt, félretették az egészet, majd amikor észbe kaptak, már lejárt a korábban a bankok által adott ajánlati kötöttség. Ezek után elkezdtek kapkodni, majd a baloldal vette elő az EIB-hitel ötletét is, de ezt is lefújták, így az eredeti fokozott fejlesztési program töredékét tudják most megvalósítani, az emelkedő építőipari árak miatt pedig ebből a forrásból nem lép előre érdemben a vállalat.