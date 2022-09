A Komlói Tömegközlekedés Blog idén májusban kezdeményezett egy új járatot a Komló-Dombóvár-Siófok-Székesfehérvár útvonalon - a javaslatot a Technológiai és Ipari Minisztériumban jóváhagyta, szeptember elejétől indulnak is a buszok.

Az utóbbi időszakban jelentős fejlődés tapasztalható a komlói tömegközlekedésben: mint ismeretes - szintén a Komlói Tömegközlekedés Blog kezdeményezésére - tavaly vezették be, és azóta is töretlen népszerűségnek örvend a nyári időszakban közlekedő Komló-Balatonmáriafürdő járat, amely idén már egészen a zalakarosi élményfürdőig szállította az utasokat. Komló és Orfű között is közvetlen buszjáratok közlekedtek az idei nyáron, áprilisban pedig a Komló-Bonyhád-Budapest járatok számát bővítették.