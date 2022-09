Nem szakemberek ülnek a cég vezetésében

A pécsi Fidesz városházi frakciója ezért is szögezte le, hogy rövidtávú pártpolitikai érdekek miatt tette kockára a baloldal a pécsiek biztonságos vízellátását, mert ahelyett, hogy éltek volna a kormányzat garanciáival, azt választották, hogy a pécsiek pénzéből pumpálnak milliárdokat a víziközmű cégbe. Mindeközben a baloldali pártérdekeket kiszolgáló személyek kulcspozíciókat töltenek be – érdemi munka nélkül – a cégnél. A nemzeti oldalon ezek után fel is tették a kérdést, hogy "mi szükség van arra, hogy Péterffy százmilliós nagyságrendben közpénzeket elosztó és maga is bezsebelő ügyvédje ott sertepertéljen igazgatósági tagként a cégben, hátráltatva a szakembereket? Vagy ott ügyködjön az a Szabó Szilárd, aki eddig is évi közel 50 millió forint közpénzért igazgatja Pécs egyik legkisebb cégét, a Pécsi Vagyonhasznosítót?"

Ugyanakkor úgy tudjuk, hogy a baloldal is tisztában van azzal, hogy a jelenlegi formájában, az emelkedő rezsiköltségek miatt a Tettyének is rendkívül nehéz éve lesz – a szükséges fejlesztésekről nem is beszélve –, ennek ellenére amíg lehetséges, addig igyekeznek fenntartani azt a látszatot, hogy a kormány "bántja" őket. Vélhetően jövőre, a választások előtti időszakban erre fogják alapozni az egyik kommunikációs paneljüket.

A repülőteret az államnak adták önként

Lapunk olvasói még arra is felhívták a figyelmet, hogy Péterffyék egy másik ügyben éppen a fenti álláspontjuk szöges ellentétét képviselték, amiben akkor Péterffy személyes ambíciói és helyezkedése is szerepet játszhatott. A pécsi repülőteret ugyanis a baloldal önszántából adta át a magyar államnak nem is olyan régen. Ráadásul a repülőtérre éppen a korábbi szocialista városvezetés idején költöttek el úgy milliárdokat, hogy valójában piaci, kereskedelmi forgalmat érdemben nem is bonyolított le hosszú évekig a létesítmény, és az így jelentős veszteséget termelt. Tehát nem láttak esélyt a rentábilis fenntartásra, fejlesztésre.

Péterffy azonban vélhetően az energiaszektorban meglévő kapcsolatai és személyes karrierje érdekében is dönthetett úgy, hogy a Paksi Atomerőművel és Süli János bővítésért felelős miniszterrel, jelenlegi államtitkárral megegyezik a pécsi reptér eladásáról. Péterffynek ugyanis a polgármesterségi ambíciói után vélhetően ismét az állami, önkormányzati szférában, vagy pedig a közemberek befizetéseit felhasználó távhőcégek – ilyenek a korábbi "munkahelyei" – lenne lehetősége elhelyezkedni. Ezért is hozták már hírbe azzal is, hogy egy baloldali kormányban energetikai területért felelős pozíciót kaphatott volna.

Más közvagyont is eladnak

De nemcsak a repülőteret adta el önként a szocialista-DK-s városvezetés, hanem a volt Bőrklinikát is magán kézbe akarják adni, annak ellenére, hogy még az állami főépítész is közösségi tulajdonban való megtartását szorgalmazta. De éppígy közel másfél száz önkormányzati ingatlan értékesítését készítik elő a háttérben.