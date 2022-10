Aláírásgyűjtés? Tüntetés?

Egy másik, szintén pénteken ugyanott megjelent posztban pedig az áll, hogy hiába sok a panasz, semmi változás nem érzékelhető. Egyre több járat marad ki, egyre több busz késve indul el. A dühös utas szerint nem a forgalom miatti késésről van szó, egyszerűen a sofőr késve indul. Változás kell, mert ez tűrhetetlen - mondja.

–Szerintetek hogyan lehetne radikálisabb változást elérni? – teszi fel a kérdést a posztoló, aki aláírásgyűjtésre is gondolt, de kíváncsi mások ötleteire is.

Pillanatok alatt 150 hozzászólás volt

Csak egy nap leforgása alatt közel 150 hozzászólás érkezett a felvetéseire, többen is arról beszéltek, hogy több buszra és több sofőrre lenne szükség, a dolgozókat pedig meg kellene becsülni. Azt is felvetik, hogyha ritkítanák a járatokat, akkor az legalább kiszámíthatóbb menetrendet szülne. Van, aki egyszerűen tüntetést javasol, mert más megoldást már nem lát a helyzetre. A sofőröket is megvédik, hogy valószínűleg csak a pihenőidejüket próbálták meg kitölteni, és azért indulhattak el késve.