A fehér így felbomlik összetevőire, amelyek a hullámhossztól függően foglalják el helyüket az íven, a vörös a külső, míg a kék a belső részen lesz megtalálható. (A kettős szivárvány pedig akkor keletkezik, amikor az esőcsepp külső felületén is visszatükröződik a fény.)

Leginkább akkor lehet látni, hogyha a nap a hátunk mögül süt, és a jelenség háterében – akár elvonuló – felhők sorakoznak.

A szivárvány helyzete azonban nem fix, hanem mindig a szemlélődő, az azt érzékelő pozíciójától függ, ettől is megfoghatatlan, különleges. Nem véletlenül tulajdonítanak már ősidők óta neki szakrális szerepet is. A Bibliában az özönvíz utáni, Istennek emberrel kötött szövetségét is jelképezi. „Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök” - írja Mózes 1. könyve is.

A szivárvány természetesen a gyermekek számára is kiemelt jelkép az bölcsődékben, óvodákban, hiszen számukra az élet varázslatosságát jelenti, ugyanakkor ugyanezt jelképként használják a melegmozgalmak is, a köztudatban pedig leginkább ez utóbbi határozza meg a diskurzust, ha a szivárvány szóba kerül. Holott számos kultúrában kapott jelentős szerepet a népmesékben, a mítoszokban, a görögöknél még az istenek között is helyet kapott.