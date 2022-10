Miután egy évtizede bezárt, szinte alig volt remény arra, hogy Gordisán újra kisbolt nyíljon. Az esélyt a Magyar Falu Program adta meg a településnek, egy vállalkozó pedig már a el is indította az új üzletet, ahol a helyi termékeket, vény nélküli gyógyszereket, valamint kávékülönlegességeket is lehet majd kapni a szándékok szerint.

A pénteki ünnepélyes megnyitón dr. Ginat Lior polgármester is felszólalt, ő volt az egyik motorja annak, hogy a faluban megnyithasson az új bolt, hiszen szerették volna elérni azt, hogy ne kelljen bevásárolni elmenni a szomszédos Drávaszabolcsra.

Nagy Csaba, Nyugat-Baranya parlamenti képviselője arra buzdította a helyieket, hogy vásároljanak a boltban, mert így tud továbbra is fennmaradni hosszabb távon és működőképes lenni a falu számára.

–Egy falusi kisbolt közösségi helyszín is, hiszen itt lehet összefutni, egy kávét meginni, és beszerezni azokat a termékeket, amikre a hétköznapokban szükség van, és ezekért nem kell átmenni a szomszéd faluba, vagy városba

– mondta Nagy Csaba, aki azt is hozzátette, hogy szinte a nulláról kellett elindulni, hiszen be kellett rendezni az üzletet, az épületet át kellett alakítani, feltölteni az árukészletet, de térköveztek is.

A boltban igyekeznek helyi termékeket is árusítani, friss zöldségek, kávékülönlegességek is vannak és hamarosan vény nélküli gyógyszerek is kaphatóak lesznek az üzletben.