20220305 Kaposvár Birodalmi lépegetővel is találkozhattak az érdeklődők a kaposvári Arénában, a Gaming Expo jóvoltából. A rendezvényen különféle platformokon próbálhatták ki az érdeklődők videojátékokat, de a fantasy világ szerelmesei is találtak érdekességet itt. A Csillagok háborújából ismert birodalmi katonán kívül egy fejvadász is szelfire invitálta a közönséget. A legnagyobb sikert a népszerű karaktert, Baby Yodat ábrázoló bábuk, grafikák aratták. Fotó: Lang Róbert lr Somogyi Hírlap

Fotós: Lang Róbert