Mindemellett napi szinten folynak az egyeztetések az intézményvezetőkkel is, hogy mindenki az optimális fogyasztást foganatosítsa az önkormányzati fenntartású középületekben, és a közvilágítási rendszer korszerűsítését is tervezik, hiszen itt realizálódik a legnagyobb áramfogyasztás. Erre már konkrét ajánlatok is a városvezetés rendelkezésére állnak.

– A közvilágításhoz kapcsolódó szolgáltatói szerződés szerencsére csak jövő év végén fog lejárni, tehát addig a mostani ár nem emelkedhet. Viszont azt kell feltételeznünk, hogy még ha a jövőben normalizálódnak is a gazdasági folyamatok, a rezsiárak már nem fognak visszacsökkenni arra a szintre, ami jellemző volt korábban. Ezért azzal kell számolnunk, hogy az előző évekhez képest többszörösére változnak a rezsiköltségek a jövőben. Ezekre igyekszünk felkészülni: 2023-ban szeretnénk a teljes közvilágítási rendszert korszerűsíteni, amellyel az éves fogyasztásunkat nagyjából a felére tudnánk csökkenteni

– mondta Mayer István.