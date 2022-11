Amíg a jégpálya hőn áhított befedése meg nem valósul, a koriszezon Pécsett, sőt Baranyában a rövid téli idényre korlátozódik. Utóbbira a PSN Zrt.-nél ismét életre kelt egy friss terv egy sátras megoldásról, ám a gazdasági helyzet most sem a gyors megvalósításnak kedvez.

A jeget a műjégpályán némileg hasonló módon készítik, mint nagyszüleink idejében, a fagyos iskolaudvar fellocsolásával. A locsolás ma is megmaradt, csak a betont, így a rá kerülő vizet nem az időjárás, hanem az aljzatba épített, több kilométernyi csőben keringő hűtőfolyadék fagyasztja egyre vastagodó sima jégpáncéllá (mondhatjuk, ez a jól ismert padlófűtés ellentéte).

Ám a jég megtartásához már a külső hőmérsékletnek is tartósan 10 fok alatt, éjszaka ennél is hidegebbnek kell maradnia. Magát a jégkészítés folyamatát pedig a csapadék is hátráltatja, az esőcseppek ugyanis buborékokat képeznének a felületen – épp ezért tartott a pályát üzemeltető PSN Zrt.-nek is csaknem az esős időben egy hetébe, hogy november 22-ére, kedd reggelre csúszkálásra alkalmas, egyben költséghatékonyan előállított jeget készítsen a Veress Endre utcában.

Ekkortól a nagyközönség is birtokba veheti a pályát, illetve a már megkezdődött hokiszezon meccseire végre hazai környezetben is készülhetnek a sportiskola fiataljai.

Igaz, amint a korábbi években, hétköznap csak egy-egy délelőtti és kora délutáni nyitvatartással indulnak (kedd–csütörtök 9–12 és 13–16 óráig), az igazi hangulatos esti korizásra péntektől nyílik csak lehetőség (péntek–vasárnap az előzőek mellett 17–20 óráig).

Egyelőre csak a felnőttjegy drágult

Az energiaárak drasztikus emelkedése miatt változnak a jegyárak is a jégpályán. A felnőttbelépő ára (3 órára) 1500 forintra emelkedik, a diákok és nyugdíjasok egyelőre változatlan áron korizhatnak – azaz a szintén 3 órára szóló belépő számukra 1100 forint maradt. A legfiatalabbak (4–6 évesek) belépődíja 750 forint.

Ebben az idényben is szerveznek majd 10 órás korcsolyatanfolyamot, az 17 500 forintba kerül.

A további bérletárakról, illetve rossz idő esetén az aktuális nyitvatartásról a psnzrt.hu honlapon, illetve Facebook-oldalukon lehet informálódni.