Tíz évben határozták meg a hasznosítást

Az akkori baloldali önkormányzat – amelynek több jelenleg is regnáló képviselő is tagja volt, köztük Nyőgéri Lajossal, Péterffy Attila MSZP-s alpolgármesterével – úgy érvelt, hogy az A/1 laktanyánál a pályázó a végleges hasznosítás és beruházás időtartamát 10 évben határozta meg. Abban állapodtak meg vele, hogy külön eljárásban alakítják ki a hosszú távú fejlesztési koncepciót. Ugyanakkor a nemzeti oldal már akkor arra figyelmeztetett, tartani lehet attól, hogy valójában a „spanyol” fejlesztési cél csak másodlagos, elsősorban ingatlanbizniszt lát az ügyletben a vállalkozó, és a vásárlás után tovább is adja majd a területet. Akkor az MSZP-SZDSZ-s önkormányzat azt az indítványt is leszavazta, hogyha mégis továbbadná a cég az ingatlancsomagban megszerzett vagyont, akkor a nyilvánosság elé kerüljön az az összeg, amennyiért a befektető továbbértékesíti, és ha extra profitra tesz szert, akkor abból részesüljön az önkormányzat is.

Aztán néhány évvel később, 2012-ben máris új tulajdonosa lett a teleknek, a terület az Iter-Gép Kft. birtokába került. Ám ez a fővárosban bejegyzett társaság sem kezdett hozzá a laktanya területének fejlesztéséhez. (A folytonosság viszont szinte megmaradt az El Cuartel 2008 Kft.-vel, hiszen mindkét cég ügyvezetője, tulajdonosi háttere 2016-tól ugyanaz lett, azóta a székhelyük is ugyanott van.)

Eljárást indított a városi adóiroda a cég ellen

Mindenesetre az Iter-Gép Kft.-vel szemben többen is eljárást indítottak: a földhivatali dokumentumok szerint a pécsi önkormányzat adóosztálya már 2014-től folyamatosan jegyeztetett be végrehajtási jogokat az ingatlanra az adótartozásaik miatt, de mások mellett a Magyar Követeléskezelő Zrt. is így tett. A pécsi adóirodának 500 millióval tartoznak, de a magánhitelezők is 4,8 milliárd forint körüli összeget követelnek a cégtől, ami már egy ideje csődeljárás alatt áll.