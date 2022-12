A másik nagy baklövés ajándék terén az a dezodor, tusfürdő vagy szappan, amivel mintha arra akarnák figyelmeztetni az embert, hogy jobban oda kéne figyelnie a személyes higiéniájára. Nem minden esetben jó ötlet az edzőfelszerelések ajándékozása sem, amit sértésnek vehet a meglepett. Az egyik válaszoló viccesen hozzátette, hogy, ha valaki ilyet adna neki ismét karácsonyra, akkor akár a súlyzóba is belefuthat az ajándékozó. Egy egyetemista 2021-ben elég nehéz időszakát élte az ünnepek közeledtével, amikor a vizsgák is kezdetét vették. A legjobb barátja úgy gondolta, hogy egy önsegítő könyv tökéletes választás lesz neki, hát nem volt az, hiszen csak még inkább azt üzente számára ez az ajándék, hogy valami nem stimmel vele. Végül a kezdeti sértődést sikerült elviccelni és jóvá tenni.

Sok megkérdezett elárulta, hogy jobban szeret már nem tárgyi ajándékot kapni. Legyen inkább egy élmény, amit aztán bármikor felidézhet. Egy fiatalember a barátnőjétől egy élményvezetést kapott, aminek az autók szerelmeseként nagyon örült. Egy hölgyet egy menő étterembe vitte el a párja, ahol kedvenc séfje dolgozik, hozzá tette, hogy a barátjának nem keveset kellett spórolnia ezért. Sokak kedvenc ajándéka a könyv, hiszen ez is egy fajta új élményt ígér, és ez bármikor levehető a polcról. Kiemelték, hogy külön boldogság, ha még dedikálva is van a kötet. Van, aki nagyon örül a ruhadaraboknak is, de csak akkor, ha ő választhatja ki. És az egyik talán kötelező ajándék a több éve együtt lévő pároknál a lánykérés. A legtöbb lány ezt az időszakot tartja a legromantikusabbnak.

Teljesen szubjektív, hogy ki mit szeretne látni a karácsonyfa alatt. Előfordul, hogy a tavalyi ajándéknak idén örülnénk, de sajnos, már túladtunk rajta. Ez a tett csak akkor kellemetlen, amikor az ajándékozó rákérdez, hogy “Na, és jó helyet találtatok a lakásban a tavaly tőlem kapott vázának?”. Ez egy kínos pillanat, de az ajándékbakik kiküszöbölhetők egy kis kérdezősködéssel, és azzal, hogy figyelünk a másikra az év minden napján.