A hőmérséklet és az érintés érzékeléséért felelős receptorok felfedezéséért járt a Svéd Királyi Tudományos Akadémia elismerése, amelyet az amerikai David Julius és a libanoni születésű Ardem Patapoutian vett át a díjátadón. A kutatás mögött azonban magyar szakemberek is felbukkannak.

A Szegedi Tudományegyetem professzora, Jancsó Gábor azt nyilatkozta, hogy édesapja, Jancsó Miklós gyógyszertannal foglalkozó (farmakológus) professzor már a negyvenes-ötvenes években megfigyeléseket tett a hő- és a fájdalomérzés közvetítésében szerepet játszó érző idegvégződések működésével és gyógyszertanával kapcsolatban. A kutató olyan anyagokat keresett, amelyek gyulladást keltenek, végül így talált a kapszaicinre. A professzor halála után tanítványa, Szolcsányi János vitte tovább kutatását a Pécsi Tudományegyetemen mestere feleségével, Jancsó Arankával. A fájdalomérző kapszaicin-receptor létezésének az ötlete már a pécsi vizsgálatok eredménye. Egy cikket ezzel kapcsolatban 1977-ben közölt az egyetem. A kutatónő halála után Szolcsányi professzor továbbra is intenzíven dolgozott a PTE ÁOK Farmakológiai Intézetében, és munkatársaival számos, nemzetközileg is elismert felfedezést tett az érzőidegekkel kapcsolatban.

A most Nobel-díjat kapott David Julius kutatásai is ezen alapulnak.

Egyébként 2015-ben Szolcsányi Jánost is felterjesztették a díjra David Juliussal együtt, csak akkor végül nem nekik ítélték az elismerést. A pécsi professzor nem érhette meg az idei sikereket, de tanítványai folytatják kutatásait, akik szoros munkakapcsolatban vannak az amerikai kutatóval, david Juliussal és annak kollégáival.