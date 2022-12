Az is jó érzéssel tölt el, amikor arról olvasok, vagy látom a hírekben, hogy a segélyszervezetek ilyenkor, a tél végi ünnepek kapcsán különösen odafigyelnek arra, hogy a nélkülözők asztalára is meleg étel kerüljön. Ugyanakkor más időszakokban se szabad megfeledkezni a szükséget szenvedőkről. Én például hétvégente rendszeresen a vasárnapi ebédből igyekszem a rászorulóknak is adni – a kukára fellógatott zacskó minden alkalommal gyorsan eltűnik, és biztos vagyok benne, hogy jó helyre kerül.