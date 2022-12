Március



Az átadások időszaka volt a március. Átadták a felújított mohácsi Széchenyi István Általános Iskolát. A kívül-belül felújított épületet 1,2 milliárd forintból varázsolták újjá. Jó pár kilométernyire Mohácstól, Kozármislenyben is egy új intézményt adtak át: egy négycsoportos, hétszáztizennégy négyzetméter alapterületű bölcsődét, amely 542 millió forintos támogatásból épült meg a Fészek lakótelep szívében. És hogy nemcsak a baranyai városok örülhettek, mi sem mutatja jobban, mint hogy Egyházasharasztiban 300 millió forint támogatásból elkészült a kétcsoportos, 24 férőhelyes bölcsőde. Míg városokban, falvakban új épületeket adtak át, addig Pécsen elkezdték kiüríteni a Lánc utcai önkormányzati tömböt. Egy sikerről is beszámoltunk: a Blöff szakácsai Petőfi kedvenc fogásával aranyat szereztek a Magyarország étele szakácsversenyen.

Április



Az országgyűlési választáson a baranyai két vidéki körzetben szinte papírforma-eredmény született. Nagy Csaba úgy újrázott, hogy kb. négyezerrel több szavazatot kapott, mint előző alkalommal. A kereszténydemokrata Hargitai János majdnem ugyanannyi szavazatot kapott, mint 2018-ban, egészen pontosan 27.378-at. Ez mindössze 250-nel kevesebb, mint amennyit az előző választáson kapott. Hoppál Péter (Fidesz–KDNP) is nyert a választókerületében, míg Kővári János Péter (Fidesz–­KDNP) pár százalékkal maradt Mellár Tamás, az ellenzéki összefogás jelöltje mögött. A választások alig értek véget, és Topán László momentumos képviselő jelezte, kilép a Momentum Mozgalomból és a párt pécsi közgyűlési frakciójából is, illetve Tóth Bertalan szocialista politikus is bejelentette, hogy nem indul az MSZP társelnöki székéért.

Május



Két benzinárat vezettek be a benzinkutakon: egyet a magyar autósoknak, akik olcsóbb benzint kaptak, és egy drágábbat, amit a külföldi rendszámú autósok fizethettek. Baranyában a kormány által bevezetett intézkedés nem okozott problémát a kutakon. Az új szabályozás azért történt, mert a benzinárstopnak köszönhetően hazánkban volt a legolcsóbb benzin, így a környező országok autósai Magyarországon tankoltak. A benzinár mellett a kultúra is kapott egy új löketet. Először rendeztek Vasarely Fesztivált, ezzel a rendezvénnyel tisztelegtek a pécsi születésű festő és szobrász munkássága előtt. A nyár közeledtével megérkezett az első vihar is a megyébe, amely legerőteljesebben Komló környékén tombolt. Áramkimaradások, kidőlt fák, megrongált tetők és autók jelezték az erejét. Volt olyan károsult, aki ököl nagyságú jégről számolt be.

Június



Hódmezővásárhely után a baranyai megyeszékhelyen sem parkolhattak már ingyen a zöldrendszámos hibrid autók a pécsi önkormányzat rendelete miatt. A változás a tisztán elektromos meghajtású járműveket nem érintette, azok egy előzetes regisztráció után továbbra is ingyen parkolhattak. Egy újdonság is elindult a baranyai megyeszékhelyről: egy pécsi panelház tövében, egy talpalatnyi földterületen kísérleti jelleggel szabadföldi, vajszlói dinnyepalántákat ültettek a helyi lakók. Úgy tudjuk, a kísérlet bevált. Június végén kiadták a nyár első hőségriadóját. Míg a kánikula tombolni készült, addig megérkeztek az Ypses–Isztambul-verseny veteránjárművei a pécsi Széchenyi térre, amelyet zömében második világháború előtti autócsodák alkottak. Nem volt meglepő, hogy a veteránautókat rengetegen csodálták meg a Széchenyi téren.



Július



A korábbinál is több adományt ajánlottak fel a baranyai gazdák a Magyarok Kenyere Programra. Míg 2021-ben 40 tonna búza gyűlt össze a megyéből, ez idén az 50 tonnát is meghaladta, pedig az idei évben rendkívüli aszály volt. A rendkívüli aszály és a háború miatt folyamatosan növekvő energiaárak mezőgazdaságra gyakorolt hatásának kezelésére aszályvészhelyzeti operatív törzset alakított a magyar kormány. Míg az aszály és a növekvő energiaárak borzolták a kedélyeket, addig a régészek Máriagyűdön három gyapjas mamut csontvázát találták meg, akik a feltételezések szerint 20-25 ezer évvel ezelőtt éltek. Közben a MancsRanch két alpakája kíséretében kérte meg egy pécsi fiatalember egy kazincbarcikai lány kezét. Rengetegen voltak kíváncsiak a Zsolnay Fényfesztiválra, és hatalmas volt az érdeklődés a Fishing On Orfű könnyűzenei fesztivál iránt is.

Augusztus



Sajnos idén nyáron több horgásztó is kiszáradt Baranyában (Bicsérd, Kistapolca), vagy jelentősen csökkent a vízszintje a csapadékhiány miatt. Márokon is jelentős vízszintapadás történt a halastóban, ami már veszélyeztette a halakat, ezért lehalászták őket. Az idei év egyik legnagyobb baranyai katasztrófája is augusztusban történt: Pécsen, a Mecsek lábánál gazégetés közben nagy kiterjedésű tűz keletkezett. Az oltáshoz a vizet helikopter hozta Orfűről. A negatív hírek mellett pozitívak is történtek. Augusztus 20-án a Magyar Érdemrend nagykeresztje (polgári tagozat) díjban részesült Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató, illetve a Kovász Családi Fesztivál keretén belül megnyitotta a nagyközönség előtt a Rózsakertet a Pécsi Egyházmegye, ahol 1954 és 2010 között a pécsiek körében igencsak népszerű zenés-táncos nyári vendéglő működött.