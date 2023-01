Télen a vitaminpótlásban jelentős szerepet töltenek be a citrusfélék, azaz a narancs, a mandarin, a klementin, a citrom, és egyre inkább elterjedt a pomelo is.

Ezek a távoli termőhelyekről hozzánk kerülő gyümölcsök a többnapos szállítás során megromlanának, ha leszedésüket követően nem végeznének rajtuk felületkezelést, és nem látnák el felületüket a kiszáradást gátló védőréteggel.

Azt, hogy a gyümölcsöt csak viaszréteggel vonták be, vagy növényvédő szerrel is kezelték, a termék címkéjén vagy az üzletben a hozzá kapcsolódó feliraton, molinón – az ömlesztve árult gyümölcsök esetében is – fel kell tüntetni.