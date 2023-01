Bizonyára sokan emlékeznek még az utolsó igazi telek egyikére, az 1984/85-ösre. Olyan sokáig tartó és kemény fagyok voltak, hogy januárra Mohácsnál is beállt a Duna.

Erre korábban, egészen a hatvanas évek közepéig szinte kétévente sor került, azt követően viszont egyre ritkábban, így az összefüggő, vastag jégtakaró a folyón már akkor is igazi szenzációnak számított. Olyannyira, hogy aki csak tehette, függetlenül attól, hogy volt-e dolga a Duna másik oldalán, legalább egyszer át- és visszagyalogolt a jégen. Előkerültek a szánkók is, de még lovas kocsival is átkeltek a két part között.