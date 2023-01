A város február közepén fogadhatja el az önkormányzat idei büdzséjét, amelynek tervezésével kapcsolatban tartott prezentációt Ruzsa Csaba baloldali alpolgármester a sajtónak, miután délelőtt tárgyalt a városházi ellenzékkel is.

A sajtónak bemutatott, előzetes anyag alapján 18 milliárd forintos államháztartáson belül érkező támogatással számolnak – különböző önkormányzati, intézményi feladatok ellátására –, ingatlanadóból 3,1 milliárdra számítanak, iparűzési adóból és idegenforgalmi adóból 8,1 milliárdot várnak el. Azt is közölték, hogy 1,3 milliárddal lehet több a szolidaritási adó is – bár ez ügyben még várható változás is, hiszen ez minden nagyvárost érinthet –, valamint a korábbi költségvetési támogatás visszafizetése is 1,7 milliárdos terhet jelenthet.