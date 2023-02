A hatóság kiemeli, azért, hogy az ajándék valóban örömet, ne pedig bosszúságot okozzon, érdemes néhány alapvető szabályt betartani. –Ha online rendeljük a Valentin-napi ajándékot, rendelés előtt figyelni kell a szállítási határidőre, mert nincs kellemetlenebb a késve érkezett meglepetésnél – hangsúlyozzák.

A fogyasztóvédelmi ellenőrzések tapasztalatai azt mutatják, hogy Valentin-nap kapcsán a kereskedők számos akcióval készülnek, ezért érdemes megnézni, hogy a leárazások valódi kedvezményt tartalmaznak-e, valamint a közzétett termékfotók megfelelnek-e a valóságnak. Valentin-nap előtt is érdemes elkerülni azokat a webáruházakat, applikációkat, amelyeken nem találhatók információk az eladó elérhetőségeiről és fizikai címéről, helyettük csak mobiltelefonszám, privát e-mail-cím, kapcsolati űrlap szerepel. Javasolt a vásárlói véleményeket is átolvasni. Fontos tudni azt is – emeli ki a hatóság –, hogy az online rendelésnél megilleti a vásárlókat az elállási jog, de a szerelmesek ünnepének tipikus ajándékai közül például a vágott virágra, gyorsan romló termékekre, a felbontott csomagolású higiéniai termékre vagy éppen a külön kérésre egyedileg gravírozott termékekre nem vonatkozik.

A társkereső oldalak forgalma is nő

Az online társkeresők forgalma is növekszik a szerelmesek ünnepe környékén – a fogyasztóvédelmi hatóság ezeket a weboldalakat is ellenőrizte az elmúlt években. Jellemző gond volt, hogy a honlapok nem tájékoztatták megfelelően a regisztrálókat többek között a vállalkozás adatairól, illetve az elállás pontos feltételeiről. Hiányosságként az is felmerült, hogy a regisztrációt és díjfizetést követően nem érkezett számla, vagy az elállásról nem érkezett visszajelzés. Jellemzően azonban sikerült lemondani a havonta megújuló előfizetéseket, és az elállást követően az előfizetési összeget visszautalták.

A fogyasztóvédők hangsúlyozzák, a társkereső oldalakhoz való csatlakozás előtt mindenképp át kell nézni az általános szerződési feltételeket, hogy tisztában legyünk az igénybevétel költségeivel. A tapasztalat szerint a társkeresőkön a regisztráció jellemzően ingyenes, de több esetben azután minden további szolgáltatásért, például akár a beérkező üzenetek elolvasásáért is fizetni kell.