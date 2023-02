Az elmúlt évtizedek alatt az épület jelenleg rendkívül rossz állapotba került, az utcafronti oldal vakolata is omladozik, ennek okai a karbantartás hiánya, az időjárás viszontagságai és az időnkénti vandalizmusban keresendők. Az MCC szándéka, hogy a felújítás megkezdéséig is megóvja a további károktól az épületet, a Király utca járókelőit és egyben megmutassa a városlakóknak is, hogy milyen volt a Pécsi Nemzeti Kaszinó egykoron és milyen patinás lesz megújult állapotában.

Az épület Király utca felöli részét borító molinóra monokróm színvilágban, vonalas ábrázolással, a hatóságok által már jóváhagyott építészeti felmérési terv alapján kerül fel az épület homlokzatának rajza.