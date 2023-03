A kastélyra is szebb jövő várhat

Több befektető is érdeklődött a közelmúltban a leromlott állapotú, magántulajdonban lévő mecsekjánosi Jánosi Engel Adolf kastély iránt. Mint Polics József fogalmazott, az önkormányzat közvetítő szerepet tölt be a tulajdonos és az érdeklődők között. Egyikük például a műemléki védelem alatt álló épület turisztikai célú hasznosításában gondolkodik: apartmanokat alakítana ki a kastélyépületben, és a melléképületekben. Mindezek egyelőre csak elképzelések, de a város is azt szeretné, ha a műemléki épület a szükséges felújításokat követően mihamarabb megfelelő funkciót kapna.