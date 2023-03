A rendezvény megnyitójára délelőtt 9 órakor kerül sor, majd ezután kezdődhet is a testedzés a következő menetrenddel: Welker Zsanett egy w.arm up edzéssel indít, őt Katus Attila váltja a best body-val, őt Somogyi Kristóf követi az aerofit mozgásformával, majd Pancsó Gergely következik limit nevű edzésével, utolsó előttiként Mihály Melinda gyilkolja a zsírjainkat, majd végül Maul Anikó firtbox mozgásán mehetnek részt az érdeklődők.