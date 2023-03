Hogy miért vállalkozik erre egy elismert ügyvéd, asztmásan, olykor csaknem teljes vakságban, arra választ kapunk Pécsett, szombaton, 18 órakor a Trafikban, a Dumaszínház rendezvényén. S ez nem április elsejei tréfa, hanem valóságos történet, igaz, a humort sem nélkülözi.

– Sportmenedzser-közgazdász, ügyvéd és hegymászó. Melyik a legfontosabb?

– Mindnek meghatározó szerepe van az életemben. Valóban ügyvédnek készültem óvodás korom óta, a Petrocelli tévésorozat igazságkereső főhőse mintájára. Ám jól ment a sport, NB I.-es kosaras lettem és többek között rengeteg pécsi sportbarátra találtam. Úgy kezdődött, hogy 13 évesen a BP. Honvéddal az országos versenyen legyőztük a pécsi TÁSI-t.

Később pedig a kortárs Iványi Dalmáéknak szurkoltam. Majd sportvezetőként Óbudán részt vettem az ország egyik akkor volt legnagyobb utánpótlásképző-bázisának létrehozásában. Közben ügyvédi irodát is nyitottam, mely most két területen piacvezető az országban. A hegymászást csak 37 évesen kezdtem el, teljesítménysportolóként és eddig teljesítettem a Seven Summits (Hét hegycsúcs: hét kontinens legmagasabb csúcsai) sorozat két nemzetközi változatát.