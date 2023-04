Többször is foglalkoztunk azzal, hogy a Magyarürögi útról a 400 ágyas klinikához, az Ifjúság útjára átvezető Jakabhegyi út gyakran bedugul, hiszen az egysávos dűlőúton van, hogy 4-5 autó is megpróbál el­lavírozni, hely viszont erre nem nagyon van. Amíg a környéken élők kénytelenek ezt a szakaszt használni, addig másoknak mindössze csak rövidítést jelent, ha erre haladnak és nem a Szigeti utat veszik igénybe.

Csakhogy amióta a Szigeti utat is lezárták – a szakaszos munkavégzés helyett hosszú hónapokra –, a forgalom jó része is inkább a Jakabhegyi útra és onnan az Ifjúság útjára terelődött át. Ahol csúcsidőszakban a Kürt utca felől is totálisan bedugul a környék, a délutáni és reggeli csúcsidőkben több száz méteres vagy kilométeres egybefüggő kocsisorok alakulnak ki, amik napközben vagy kora délután is előfordulnak.