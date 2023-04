Ilyen körülmények között vállalja ismét, 2019 után, a megmérettetést a 2024-es választáson Komáromi István, aki most is azt mondta, hogy továbbra is függetlenként szeretné vezetni a várost, hogyha bizalmat szavaznak neki. Hozzátette: megválasztása esetén minden pártnak, civilnek a jó ötleteit, elképzeléseit támogatni fogja. A független polgármesterjelölt a Garancia Zrt. vezérigazgatója volt, így komoly gazdasági tapasztalattal rendelkezik.

Komáromi István a Péterffyék idején megrekedt több mint 120 milliárdos vágyálommá hizlalt akvaparkfejlesztés kapcsán arról beszélt, hogy megépíti a fürdőkomplexumot, ami azonban nem tévesztendő össze a tüskésréti elképzelésekkel.

– A város déli felében egy magánbefektető valósítja meg a fejlesztést, a városnak ez nem kerül egy fillérjébe sem

– mondta Komáromi István. – A magánbefektetők termálkutat fúrnak a területen, várhatóan 800–1500 méter között 80 Celsius-fokos melegvíz lehet a mélyben. A geológiai szakvélemény szerint ugyanis Pécs alá is behúzódik az a vízkészlet, amely jelenleg Bólynál is elérhető. A befektető a fúrás, a fürdőkomplexum építésének a költségeit is állja, illetve meghatározott ideig üzemeltetné is a létesítményt, a bevételekből, a profitból fedezné a kiadásait.