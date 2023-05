A lapunkhoz eljuttatott olvasói felvételeinken is látszik, hogy a Széchenyi tér felett a Hunyadi úton sorra állították meg az autókat, és egyesével kérték el a behajtási engedélyeket. Amennyiben nem volt az illetőnél, akkor a helyszínen szabhattak ki bírságot, amivel tovább növelték a kocsisor hosszát. Mindezt pedig a reggeli csúcsidőszakban indította el a baloldali városvezetők cége. Olvasóink jelzése szerint a Szent István tér környékén is látták a köztereseket, vélhetően ugyanilyen okból.



Megkerestük a Pécsi Közterület-felügyeletet is kérdéseinkkel, többek között azt is tudakolva, hogy miért nem várták meg, hogy legalább az iskoláig, óvodáig eljussanak a szülők, miért volt fontos mesterséges dugókat létrehozni a reggeli csúcsban? Arra is vártuk a választ, hogy miért akkor járnak ellenőrizni például az óvodák elé, amikor az anyukák éppen reggel, vagy délután viszik be gyermeküket az intézménybe, hiszen nyilvánvalóan ilyenkor nem az a céljuk, hogy csaljanak az engedélyekkel. Arra is vártuk a választ, hogy mekkora extrabevételre tettek szert a mostani akcióval. A szocialista-DK-s városirányítók által kinevezett Schranz Richárd cégvezető azonban ezúttal is mélyen hallgatott, ahogy ezt már kinevezése óta megszokhatták a pécsiek, akik amúgy magyarázatot várnának a közpénzekből működtetett felügyelet ténykedésével kapcsolatban.

A szülőknek szóló behajtási engedélyek egyébként fél órára szólnak, az adott intézmény közelében lehet velük parkolni. Hiába szerepel az adott gépjármű a városi adatbázisban, az engedély csak akkor érvényes, hogyha azt a beállított parkolóórával jól látható helyre teszik ki az autóba, így akkor is büntethetnek, ha olyan helyen van, ahol a felügyelők nem látják.