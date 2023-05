Az ország talán legszebb kisboltjának felújítását ünnepelték csütörtök délután Ivánbattyánban, melyet a Magyar Falu Programnak köszönhetően sikerült felújítani. Az 1936 elején épült díszes, jómódú parasztház az 1990 években is boltként működött, illetve az épület hátsó részében italbolt üzemelt, körülbelül a 2000-es évekig. A Pilgermajer család 2020. augusztusában döntötte el, hogy belevág egy saját vállalkozásba és bérbe veszi az épületet, ami akkor nagyon rossz állapotban volt. Mára a városi kisboltok is elbújhatnak mögötte, és külön öröm, hogy ebben nem csak a helyiek, hanem a térségben járó turisták is előszeretettel vásárolnak.

– Ennek a boltnak a megnyitása is bizonyítja, hogy a falvakban van élet, és van igény nem csak az olyan közszolgáltatásokra, mint óvodabővítés, játszótérfelújítás, útfelújítás, orvosi rendelő fejlesztése, melyet 2019. óta írunk ki, hanem a piaci szolgáltatásokra is. Önmagában az, hogy van igény arra, hogy egy ilyen üzlet megnyíljon, és vállalja egy családi vállalkozás a fenntartását, egyfajta bizonyíték arra, hogy megéri a falvakba fektetni a támogatási forrásokat a Magyar Falu Programon keresztül

– mondta Gyopáros Alpár.

Ivánbattyán után a villánykövesdi községházához várták a kormánybiztost, ahol a többfunkciós épület felújításának nehézségeiről elsőként Róth Ervin polgármester beszélt. Az épület korszerűsítésére először uniós forrásokat nyert az önkormányzat a TOP programban, ám a pályázat beadásától a támogatói okirat aláírásáig két év eltelt, ráadásul egyéb akadályok miatt sem tudták csak abból a forrásból megfelelően felújítani az ingatlant.

Gyopáros Alpár gratulált a fejlesztéshez, és a villánykövesdi polgármester bátorságához, hogy sikerült véghez vinnie a beruházást. Kiemelte, hogy a villánykövesdi faluház példája is jól mutatja, hogy az Európai Uniós pályázatok eljárásrendje tele van ésszerűtlenséggel, ami nemhogy nem segíti, hanem hátráltatja is a falvak fejlődését. Ha nem lett volna a Magyar Falu Program, akkor nem tudták volna befejezni a felújítást.

Hargitai János országgyűlési képviselő a Mohács500 projekt térségi fejlesztéseiről beszélt a résztvevőknek, és gratulált a helyiek akaratának, hiszen az ő akaratuk, illetve a községvezető ambíciói nélkül bármely kormányzati jószándék ellenére sem sikerült volna fejleszteni.