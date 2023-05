A nemzeti oldal szerint ráadásul a cégnek úgy kellene kigazdálkodnia egymilliárdot, hogy arra nincs valójában forrása.

A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.-nél már a 2019-es választás után is volt személyi „tisztogatás”, miután a volt vezérigazgatótól elköszöntek, akit fel is jelentettek a baloldaliak. Helyére luxusfizetésért, remek prémiumért nevezte ki Péterffy Attila pécsi polgármester Szabó Szilárdot, aki évente közel bruttó 38 millió forintot kereshet. A cégnél a második személy is közel annyit kap, mint az előző városvezetés idején a vezérigazgató, sőt egy ideig még egy HR-igazgatónak is fizettek nagyjából havi bruttó egymillió forintot úgy, hogy párhuzamosan a cégnél egy HR-vezető is tevékenykedett.