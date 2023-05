Az egész térségből várják a gyerekeket

Az Újpetrei Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület immár 15. éve szervezi meg a nyári élménytábort a térség gyerekeinek. Az elmúlt években átlagosan 50-70 gyerek táborozott az újpetrei kultúrházban, és már az óvodás nagycsoportos (szeptembertől iskolába járó) korosztálytól egészen a gimnazistákig fogadják a fiatalokat, a diákok ugyanis közösségi szolgálatként is megélhetik a tábori hetet. Erdeiné Csütörtök Teodóra, az egyesület elnöke elmondta, pályázati támogatással és helyi foglalkoztatók segítségével az egyhetes tábor, minden ellátással 20 ezer forintba kerül. A gyerekek az egy hét alatt egyszer kirándulnak és egy strandnap is van, de a kultúrházban is élményteli programok várnak rájuk.