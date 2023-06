Hosszú évek óta foglalkoztatja a kerttulajdonosokat a kutak engedélyeztetésének folyamata, amelyet korábban egy európai uniós követelményre hivatkozva kezdett a kormány a lakossággal megismertetni, megértetni és megvalósítani. Ennek lényege az volt, hogy a korábban, évtizedekkel ezelőtt létesített háztartási, öntözési célú kutakra is fennmaradási engedélyt kellett volna kérelmeznie az ingatlantulajdonosnak. Ez pedig nem csak egy egyszerű nyomtatvány kitöltésével jár, hiszen az engedélyezési feladatok megoszlanak a területileg illetékes jegyző, illetve vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságok között, ráadásul kútfúró szakembert is kell hívni, ami költségekkel (akár 50 ezertől 300 ezer forintig) is jár.

Nagy István agrárminiszter korábban úgy fogalmazott, nem kellene semmilyen lakosságvegzáló intézkedést hozni, hiszen az, hogy valakinek van az udvarán egy 12-13 méter mély kút, amelyből a virág­ágyásokat locsolja, semmilyen veszélyt nem jelent a vízbázisra. Az ilyen kút csak az első talajvízrétegig ér le, lényegében az esővizet gyűjti össze.

A Pintér Sándor belügyminiszter által benyújtott törvényjavaslatot a kormány a múlt héten elfogadta, e szerint pedig a 2024. január 1. előtt engedély nélkül létesített, ötven méternél nem mélyebb, és az első vízzáró réteget nem érintő háztartási és mezőgazdasági öntözési célú kutakat a törvény mentesíti az engedélyezési kötelezettség alól. Vagyis ezeket a kutakat jogszerűen létesítettnek minősítik, és országtérképet készítenek, amely elhatárolja az ivóvizet biztosító karsztképződményeket és ivóvízbázis-védelmi védőterületeket az egyéb övezetektől.

Eredménytelen volt a próbálkozás

A kormány belátta, hogy a mezőgazdasági öntözési célú és háztartási kutak összeírása – az illegálisan létesített kutak százezres nagyságrendje miatt – eredményesen nem hajtható végre. Az eddigi jogszabályi megoldás – hogy fennmaradási engedélyt kérelmezzenek az ingatlantulajdonosok – nem vezetett teljes körűen eredményre. A most elfogadott törvény megkülönbözteti a vízkészletvédelmi szempontból védendő területeken fúrt kutakat, illetve a vízkészletvédelmi szempontból kockázatot nem jelentő területeket is. A védendő területen fúrt kutak továbbra is csak a vízügyi hatóságnak való bejelentéssel létesíthetők, üzemeltethetők és szüntethetők meg. Az új kutak létesítéséhez – legyen az bármilyen mély – továbbra is kell engedély.