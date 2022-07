A pályázati keret kimerüléséig, de legkésőbb még egy bő hónapon át, augusztus 22-ig igényelhető támogatás a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) lakossági azbesztmentesítési pályázatán, ami többek a palatetők elbontása során keletkezett egészségkárosító hulladék elszállításában jelent segítséget. A nyertes pályázó összegyűjtött azbeszthulladékát az elszállításra kijelölt, engedéllyel rendelkező vállalkozás ártalmatlanításra elszállítja, önerő a támogatáshoz nem szükséges.

A lehetőség Baranyában is sokakat érinthet. Az 1960–70-es években a családi házas környezetben épített lakóépületek – gyakran ezek melléképületei is – részint palatető fedéssel készültek. Ezek nagy részét felújították, elbontották, de – a Baranya Megyei Kormányhivatal adatai szerint – tíz-húsz százalékuk ma is palatetős.

Az ép, meg nem bontott palának önmagában nincs környezeti vagy egészségkárosító hatása, de ha az azbesztszálak – rongálódás, sérülés, bontás során – kiszabadulnak, veszélyessé válnak. Az azbesztet az időjárás és a légszennyezés is károsítja. A felületi kopás következtében rostszálak szabadulnak fel, amelyek a levegőben szállnak – ezek belégzése egészségkárosodást okoz, és többféle betegség kialakulásában is szerepet játszik.

Ezért Magyarországon 2005 óta tilos felhasználni az építőiparban az azbesztet, a bontásra pedig szigorú szabályok vonatkoznak, törvények írják elő a szakszerű azbesztmentesítést. Azbeszt tartalmú elemek cseréje, bontása esetén például a palatáblák törése, vágása, fúrása szigorúan tilos, hiszen az ártalmas anyag kizárólag ily módon kerülhet a levegőbe, veszélyeztetve az emberi egészséget, és a környezetet.

A keret kimerüléséig, de legkésőbb augusztus 22-ig benyújtható pályázatban egyszeri, nem pénzbeli támogatás igényelhető, amely a beadott dokumentáció alapján megállapított mennyiségű azbeszthulladék – ami maximum 300 négyzetméternyi lehet - begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanításra történő átadásra vonatkozik. A támogatást igénylésének feltételei az NHKV honlapján megtalálhatók.