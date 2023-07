Több év után idén nyáron ismét megbízta az akkor még MSZP-s Gyurcsány Ferenc egykori államtitkárát, Török Ottót, az egyik fővárosi kerület MSZP-s polgármesterjelöltjét Péterffy Attila, az MSZP pécsi polgármesterjelöltje, jelenlegi városvezető azzal, hogy sporttanácsadó biztosként tevékenykedjen a városházán még egy évig. A sporttanácsadó feladata elvileg a pécsi sportberuházások megvalósítása lett volna eddig is, de sem fedett jégpálya, sem tanuszoda, sem stadion, sem akvapark építése nem kezdődött meg Pécsen, miközben havonta 1,1 millió forintos fizetést vehetett fel Gyurcsány egykori bizalmasa a pécsiek kasszájából. Péterffy eddigi ciklusában így nagyjából 50 millió forintba került a tanácsadó „munkája”.

Nem áldoztak az orfűi akvaparkra sem

Ez utóbbi pedig abban az összevetésben lehet különösen érdekes, hogy a több tízezer pécsi által is használandó orfűi akvaparkra a pécsi baloldal nem áldozott 200 millió forintot, amivel legalább öt évre – ha nem többre – ki lehetett volna nyitni a létesítményt. Sőt, már tavaly is fürödhettünk volna ott, illetve a mostani 38 fokos kánikulában is lett volna erre lehetőségünk. Arról nem is beszélve, hogy a Péterffy-ciklusból még hátralévő esztendőben, 2024-ben is enyhülést adhatott volna az akvapark.

Egyetlen kapavágás sem történt eddig

Az MSZP-s polgármesterjelölt jelenleg regnáló önkormányzatának az orfűi újranyitás tehát évi 40 milliójába került volna, miközben ennek sokszorosát költik például évente propagandára. A városházi sajtósok – akiket egyre többen csak MSZP-s cenzoroknak neveznek – mellett többek között a súlyosan veszteséges propagandacégre, a Pécsi Kommunikációs Központ kistafírozására is több százmillió forintot áldoztak az elmúlt években.

Ám, Péterffy Attila három éve azt is megígérte, hogy ebben a ciklusban megvalósítja az általa 100-120 milliárdosra hizlalt pécsi akvapark-projektet. Ebből azonban mindeddig látványos rajzokon kívül – amikre sok tízmilliót áldoztak – semmi nem valósult meg. Egyetlen kapavágás sem történt, azt is beismerte a polgármester, hogy ebben a ciklusban erre nem is kerül sor.

Nem tudni, hogy oldják meg a víz melegítését

Hiába telt egy négy év lassan a ciklusból, még azt sem lehet tudni, hogy van-e, lesz-e termálvíz a Tüskésrétre áthelyezett létesítményben, vagy a víz melegítését másképpen oldják meg. Érdekesség, hogy Péterffyék a korábbi Füzes dűlői helyszínt egyébként azért is vetették el, mert „ott 16 magánkézben lévő ingatlant kellett volna hozzá megvenni”, de ezek értéke így is kétmilliárd körül mozgott volna, ami viszont a jelenlegi 100-120 milliárdos baloldali álmokhoz képest elenyésző összeg.

Péterffy szocialista elődei közül egyébként Toller László MSZP-s polgármester 2004-ben nyilatkozott úgy, hogy „előkészület alatt van, és várhatóan jövőre elkezdődik egy élményfürdő és wellnessközpont építése a Balokány környékén”.