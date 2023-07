Azonban az új rendszer ebben is változást hozott, több helyen már legálisan lehetett kiélni a művészi hajlamokat. Erre tökéletes példa a pécsi vasútállomás és annak környéke. A legálként ismeretes területen a mai napig szép számmal gyarapodnak a kreatívabbnál-kreatívabb festmények, de volt olyan eset is korábban, hogy díszítés céljából kijelöltek 9-10 vasúti kocsit, amelyet szabadon pingálhattak az alkotók.

De az éremnek két oldala van, tartja a mondás. A legtöbb esetben a graffiti primitív formáját véljük felfedezni Pécs utcáin. Aki jártas a városban, az biztosan tudja, hogy a Pécsi Nemzeti Színház másik oldalán is van egy lejáró, amelyet évek óta kapuk zárják el a járókelőktől. A lezárás pedig többek között az ott elszaporodó, ízléstelen falfirkák miatt történt.

Ennek ellenére, akár szép, akár csúnya, de minden egyes falakon, padokon, járdán hagyott aláírásnak, rövid gondolatnak, ábrának egy üzenete van a külvilág felé. A művész valamilyen oknál fogva fontosnak tartotta, hogy megossza azt mindenkivel, és talán abban is reménykedett, hogy a jövő számára is tartogat majd némi információt. És mindez valamilyen szinten be is igazolódott. Hiszen itt vagyunk, és éppen felidézzük a rég elfeledettnek hitt alkotásokat.