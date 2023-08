A pusztítás megmozgatta a segíteni akarókat. A segítségnyújtásban a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász is részt vett: a helyszínen szolgálatot végzőket támogatta élelmiszerekkel, ásványvízzel, darázsirtóval, stb.

A rövidtávú kárenyhítést követően azonban a hosszú távú segítségnyújtás is elengedhetetlen – hangsúlyozza a Karitász –, ezért kérik, hogy akinek lehetősége nyílik, támogassa az újjáépítés folyamatát. Tetőcserép-, tetőléc-, tetőfólia-felajánlásokra van a legnagyobb szükség, de pénzbeli támogatásokat is fogadnak a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász számláján, „jégkár” megjelöléssel.