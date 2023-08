A szavazás nagy részében Mohács fej-fej mellett haladt Eger városával, ahol a Cifrakapu utca 138. alatti zebra 21665 szavazatot kapott.

A szoros eredményre való tekintettel a Generali a Biztonságért Alapítvány a szavazás lezártával úgy döntött, hogy idén a második legtöbb szavazatot kapott zebrát is okoszebrává alakítja. Utánuk jött, sok ezer szavazattal lemaradva Szolnok és Baja 1-1 gyalogátkelője. A számok jól mutatják, a biztonságos közlekedés bizony rengeteg embert érint: összesen 46943 szavazat érkezett a 7 zebrahelyszínre.

Először 2021-ben hirdette meg a Generali a Biztonságért Alapítvány és a Pearl Enterprises Kft. azt a versenyt, melynek során olyan zebrákat kerestek, ahol veszélyes az átkelés. A legtöbb voks egy ózdi és egy váci zebrára érkezett, így a verseny nyereményeként a Generali és a Pearl Enterprises Kft. jóvoltából mindkét város gyalogos-átkelőhelye lassan két éve már okoszebraként működik. A tavalyi szavazást Szentendre nyerte, idén nyártól kezdve pedig már működik a szentendrei okoszebra is, segítve a sokkal biztonságosabb közlekedést. Így az országban immár közel 60 okoszebra létesítése történt meg az elmúlt években.

Hogy mi is az az okoszebra? A SafeCross® okoszebra egy olyan közlekedésbiztonsági rendszer, amely az útburkolatban elhelyezett aktív LED-prizmák segítségével a zebrára lépő járókelőre hívja fel a figyelmet. Tehát az okoszebra célja, hogy az adott átkelőhelynél a járművezetők mindig észleljék a gyalogosátkelést. A fényjelzés kizárólag addig tart, ameddig az áthaladás is, így a zebra csak indokolt esetben lép működésbe.

A Generali a Biztonságért Alapítvány szívügyének tekinti a biztonságosabb közlekedés elősegítését: a program elindítása óta több mint 100 millió forint értékben kerültek okoszebrák kiépítésre szerte az országban, többek között megyeszékhelyeken, például Kecskeméten, Szegeden, Székesfehérváron, Veszprémben vagy Zalaegerszegen, nyaralóhelyeken a Balaton partján, illetve a fővárosi agglomerációban.