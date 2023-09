A Magyar Telekom pécsi szervizközpontjának munkatársai keresték meg a Magyar Madártani Egyesület baranyai csoportját, hogy az egyik telephelyükön madárfiókákat találtak. Mint kiderült, a monyoródi mobil bázisállomás karbantartása közben vércsefiókára bukkantak. A szülőmadarak a bázisállomás mikrohullámú antennájában vertek fészket, 35 méter magasságban.

Az antenna ponyvája korábban megsérült, ezért nyílt lehetőség a vércsék fészkelésére, amit azok nyomban ki is használtak. A madártani egyesület beszámolója szerint zökkenőmentesen meg tudták oldani a problémát, az antennát is kijavították és a fiókákat is megmentették. A fiókákat a szigetvári madárkórházba szállították, ahol gondoskodnak róluk.