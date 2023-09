Egyre inkább úgy tűnik, nemcsak a legnagyobb városrészben, Kertvárosban nem tudott négy év regnálása alatt érdemi előrelépést tenni a Péterffy Attila polgármester a lassan kaotikussá váló parkolási helyzet megoldása érdekében, hanem a város keleti felén, a peremkerületekben sem. Berényi Zoltán, a terület önkormányzati képviselője szerint többször is panaszkodtak neki a helyiek, hiszen vagy csak úgy tudnak megállni az utak szélén az autósok, hogy azzal kockáztatják a gépkocsijuk, saját maguk épségét, és biztonságosan a házuk, otthonuk, vagy éppen a helyi bolt előtt nem tudnak megállni. A probléma azért is kettős, mert ha megállnak, akkor viszont a közlekedést is akadályozzák.

A parkoló autók leszűkítik a haladási útvonalat

Fotó: B. M.



Berényi szerint Somogyot Vasassal összekötő Búzakalász utca és Mázsaház utca szakaszán mindennapos ez a probléma, amelyen annak központi elhelyezkedése miatt meglehetősen nagy forgalom bonyolódik. – Én a közelben dolgozom, előfordul, hogy a buszok sem tudnak elmenni, mi pedig keressük a sofőröket, hogy álljanak arrébb – mondta. Szerinte a problémát úgy lehetne orvosolni, ha az utak melletti csapadékelvezető árkokat részlegesen lefednék, amivel parkolóhelyeket tudnának létrehozni, és a teljes útszakasz javítása megtörténne.

A nemzeti oldal szerint ehhez az is kell, hogy az önkormányzat élén változás legyen, de az ÖPE-KDNP képviselője úgy véli, hogy a polgári oldal lehetőséget kap 2024-ben az önkormányzati választás után, akkor ezzel a lépéssel a jelenlegi városvezetés több, eddig kevéssé sikeres próbálkozására tudnak majd nyugvópontot találni. Szerinte a vendégparkolók kialakítása tízmilliós tétel lenne, amivel már tudnának javítani a helyzeten, nyilvánvalóan ennél többe kerülne az út teljes felújítása.

Több lakossági fórumon elhangzott vélemény, közösségi oldalon történt bejegyzés is tanúskodik arról, hogy elégedetlenek az itt élők a városvezetéssel és annak cégével, a Biokom Nkft.-vel. Azt mondta, hogy számos felvetéssel élt a városvezetés felé, de néhány kivételtől eltekintve, amikor a Biokom szakemberei adminisztratív közlekedésszabályozási eszközökkel akartak a lakossági kéréseknek megfelelni – néha még a közterület-felügyelet is megjelent –, de lényegi változás nem történt.