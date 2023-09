Simon Tamás elmondta, hogy a nagycsaládosoknak legalább három gyermekük van, igyekeznek ők is a lehetőségeikhez mérten segíteni őket is. Ha a saját ingatlanon kívül egy kisebb ingatlanra szert tesznek, akkor arra már nem jár például jelenleg támogatás, tehát az is sokat segítene, ha ugyanazt megkapnák például egy plusz ingatlanra.

A fideszes frakcióvezető hétfőn arról is szólt, hogy a város népességfogyásának megállítása érdekében egy sokrétű családtámogatási és a népesség megtartását ösztönző csomagot kínálnak a pécsieknek azért, hogy továbbra is Pécsen maradjanak. Ehhez a mostani pazarló gazdálkodás felszámolására, és sokkal felelősebb gazdálkodásra, és egy érdemi gazdaságfejlesztésre is szükség van, hiszen az iparűzési-adóbevételből származó többlet az, ami tudná elősegíteni ezeket a törekvéseket – mondta a politikus.