A rendezvény fő célja az, hogy ráirányítsa a figyelmet a hazánkban élő nemzetiségek kultúrájának és identitásának megőrzésére, valamint annak fontosságára, hogy a fiatal generációk is aktívan részt vegyenek a közéletben és közösségeik életében.

A statisztikák alapján a legnagyobb létszámú közösségen, a romákon túl is közel 330 000 magyar állampolgár vallja magát nemzetiségi közösséghez tartozónak. Ezek között hozzávetőleg hatvanezer fiatal él Magyarországon, akik identitásukban a nemzeti kisebbségekhez is kötődnek. Az esemény célja, hogy megvitassák, hogyan szerveződnek és kapcsolódnak be ezek a fiatalok a közösségi életbe, és hogyan tudják megőrizni kultúrájukat és nyelvüket.

A beszélgetés résztvevői között lesz Jordán Blanka, a Magyarországi Németi Fiatalok Közösségének elnöke, Krkeljics Mirkó Mitár, a ZORA – Magyarországi Szerb Fiatalok Egyesületének elnöke, valamint Kőszegi Krisztián, a Pécsi Evangélikus Roma Szakkolégium munkatársa és Blazsetin Vjekoslav, a Collegium Croaticum szakmai munkatársa, egyetemi tanársegéd, PTE BTK Horvát Tanszék. A beszélgetést Sullivan Ferenc, az Ifjúságkutató Intézet kutatója moderálja.

Az eseményre minden érdeklődőt szeretettel várnak, hiszen a nemzetiségek hagyományai és nyelvei is hozzájárulnak Magyarország gazdag kulturális örökségéhez. A rendezvény célja, hogy segítse ezen hagyományok továbbélését és erősítse a nemzetiségi közösségek jelenlétét a jövőben is.

A program tehát lehetőséget nyújt arra, hogy az érdeklődők bepillantsanak a nemzetiségi fiatalok közösségeinek életébe és találkozhatnak olyan vezetőkkel, akik elkötelezettek az identitás és kultúra megőrzése mellett.További információkat olvashatnak, illetve regisztrálhatnak az ingyenesen látogatható programra az MCC weboldalán.