A helyzet csak azt követően oldódott meg kordonos elkerítéssel, hogy a lapunk munkatársa kérdésekkel fordult a rendőrséghez, azt tudakolva, hogy a rendőrség mit tesz a baleset-megelőzés érdekében – tehát addig a probléma nem érdekelte a városházát, a hatóságokat, amíg nagyobb nyilvánosságot nem kapott az ügy.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság ugyan nem válaszolt megkeresésünkre, de véletlenül éppen levelünk után kerültek ki a védőkordonok. Ugyanakkor a környező építkezéseken, amiket szintén az önkormányzat végez, továbbra is kaotikus a helyzet.

A Nagy Jenő utcai téren elkezdett építkezés kapcsán a környéken élők nem értik, hogy miért nem lehetett ezt a munkát is akkor elvégezni, amikor a Szigeti úton hét hónapon keresztül „dolgoztak” a kivitelezők egy pár száz méteres szakaszon úgy, hogy napokig, hetekig munkást sem láttak a területen. Sőt, még a befejezés határidejét is kitolták azért például, hogy a vízelvezetési problémákat megoldják. Csakhogy a felújított útról, a teljesen új burkolatról kicsit komolyabb esőzés után most sem folyik le a víz, így a bicikliseknek továbbra is tócsákon kell áthajtaniuk, vélhetően az idő előrehaladtával még komolyabb gödrök lesznek az úton.

A közelben lévő, a Petőfi utca északi részén zajló munkálatok során pedig előfordult, hogy a munkások a dolguk helyett inkább önkéntes rendőrt játszottak és a helyieket akarták fegyelmezni az egyébként is kaotikus közlekedési viszonyok közepette. A baloldali városvezetés szerint egyébként szombaton és vasárnap itt már aszfaltozni fognak.

A Mártírok útján és a Megyeri út kereszteződésében, illetve a Megyeri út északi részén szintén balesetveszélyes körülmények között dolgoznak a munkások, ahogy az autóval közlekedők is egy olyan munkaterületen haladnak végig, hogy csak az ott dolgozók és az autósok éberségén múlott eddig, hogy nem történt nagyobb tragédia.

Nagyárpádon is a pécsi önkormányzat beruházásának keretében „dolgoznak” már hónapok óta azon, hogy ott egy jelzőlámpás kereszteződés legyen. A Szigeti úti munkákhoz hasonlóan csigatempóban haladó beruházás kapcsán pénteken az internetes fórumokon arról számoltak be, hogy az ottani ideiglenes lámpák is megbolondultak: egyszerre mutattak zöldet mindkét irányba, vagy csak néhány autót engedtek át, emiatt pedig hatalmas dugó alakult ki. A beszámolók szerint a történet azzal zárult, hogy a lámpát félretették, így normalizálódott a helyzet.