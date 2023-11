A napokban írtunk arról, hogy az Ajtósi Dürer utcai óvodában hiába kezdték el nyáron a fűtéskorszerűsítést, még múlt héten sem sikerült a munkálatokat befejezni, így az óvodásoknak beöltözve, egyéb fűtési megoldásokkal kellett beérniük. Az ügyben az önkormányzat azt követően adott ki közleményt, hogy már országos híradó is foglalkozott témával, ezért a szoros cenzúrázást alkalmazó önkormányzat kénytelen volt beismerni a problémát, nem tudták tovább titokban tartani tovább az ügyet, bár azt is állították, hogy szerintük nem is volt hideg a 3-6 éves gyerekeknek.