– Amíg a gyermekeim még kicsik voltak, törekedtem elkerülni a szentesti ügyeletet, inkább karácsony első vagy második napján vállaltam ezt. De most, hogy már nagyok a fiaim, általában én szoktam vállalni szentestén a műszakokat. Igazából főként annyiban más ilyenkor itt az élet, hogy talán egy picit csendesebb, legalábbis bennünk. Gyakran nagy a forgalom ilyenkor is, sok beteg érkezik. A kollégák hoznak elemózsiát, pogácsát, sült húst, aztán, ha van időnk, jól belakmározunk – összegezte dr. Kanizsai az ünnepi gyakorlatokat.

– Persze, előfordulnak szomorú sorsok, vannak, akik magányosak és inkább bejönnek, hogy társaságban legyenek. Azt szokták mondani, megnő ilyenkor az öngyilkosságra való hajlam, ezt mi szerencsére kevésbé tapasztaltuk, de mindig vannak egy-ketten, akik az egyedüllétet nagyon nehezen viselik

– állapította meg.

– Természetesen jó lenne ilyenkor is otthon lenni a családdal, vagy egy kicsit csak pihenni, de valakinek ezt is meg kell csinálni. Akik itt vagyunk, összetartóan próbáljuk a feladatunkat ellátni – vallja dr. Kanizsai Péter.

– Az ünnepek után jönnek majd a gyomor- és bélpanaszokkal érkező betegek a nagy lakomák után, Szilveszter éjszaka pedig az ittasok. Emlékszem, a 2011-es Szilveszter éjszakán én voltam a műszakvezető szakorvos és egészen fél egyig nem történt semmi, aztán tizenhét erősen ittas beteg érkezett hirtelen, akik között volt olyan is, akit lélegeztetni kellett… Reggel hétig megállás nélkül dolgoztunk. Az ilyesmi Szilveszterkor elő szokott fordulni, meg aztán az új év első napjaiban is, de végső soron a munkánk ugyanaz ilyenkor is, mint a többi napon: ellátjuk a hozzánk érkező betegeket – mesélte dr. Kanizsai Péter.