Tegzes Emil eddigi munkásságát, életét a család mellett a közösség, a közszolgálat határozta meg. Felnőttként a mai nevén Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél dolgozott, sok ember, közösség irányításáért és a Magyar Állam vagyonáért felelt. Villányban is számos közösség aktív tagja volt, vagy jelenleg is az. Még ma is meghatározó embere a villányi labdarúgásnak fizikai és szellemi értelemben egyaránt. Nyugdíjasként oszlopos tagja a nyugdíjas klubnak. Hosszú időn keresztül vezetője is volt a közösségnek. Kivette részét az önkéntes tűzoltó egyesületből is tagként és vezetőként egyaránt.

A villányi lakosság akaratától 1990-től az önkormányzati rendszer kialakulásától önkormányzati képviselőként, majd a következő ciklusokban 2019-ig alpolgármesterként dolgozott a közigazgatásban. Magatartásával, józan gondolkodásával, segítő jobbító szándékával, korrekt kompromisszum készségével oszlopos tagja és vezetője lett Villánynak. Közigazgatási munkáját helyi és állami díjjal is jutalmazták már.