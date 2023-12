A mikróban kisebb adagokat ajánlatos melegíteni, és a szerkezetet biztonságosabb alacsonyabb teljesítményre és több időre beállítani, az alapos hőkezelés érdekében. Ha ugyanis nem helyesen használjuk az eszközt, annak élelmiszer-biztonsági veszélyei is vannak – hívja fel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a figyelmet. A mikró ugyanis csak pontszerűen melegíti fel az ételt, így maradnak ún. hideg pontok is, ahol a mikrobák túlélhetnek. Fontos tehát, hogy ha mikrohullámú sütőt használunk, ez esetben is jól forrósítsuk fel az ételt és utána hagyjuk pár percig állni, hogy teljes egészében átvegye a készülék által közvetített hőmérsékletet.

Fontos tudni azt is, hogy keménytojás főzésére a mikró nem alkalmas – melegítéskor ugyanis a tojás belsejében pára keletkezik, ami nem tud eltávozni, és a tojás könnyen felrobbanhat, akár a mikróban, akár akkor, amikor már kivettük.